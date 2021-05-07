Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail'in işgallerine karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail'in işgallerine karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İsrail'in işgallerine karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü işgal politikalarına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü işgal politikalarına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın sorumluluğudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal politikalarına tepki gösterdi. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgalin kabul edilemeyeceğini belirtti. İsrail'in Filistinli ailelerin gasp ettiği evlerine işgalci aileleri yerleştirmesi karşısında Filistinli ailelerin yanında olduklarını ifade eden Erbaş, "İşgalci İsrail'in Kudüs'te ve farklı bölgelerde Filistinli aileleri tahliye etmeye yönelik sürdürdüğü sistematik işgal politikası kabul edilemez. Askerleri, polisleri ve radikal örgütleriyle birlikte baskınlar düzenleyerek Filistinli ailelerin evlerini gasp eden ve yerine işgalci aileleri yerleştiren İsrail'in ahlaktan ve hukuktan yoksun zorbalıklarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın sorumluluğudur. Uluslararası toplumu bu zorbalığa karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyorum. Kudüs; Müslümanların gözbebeği, insanlığın onuru ve ilelebet Filistin'in başkentidir" dedi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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