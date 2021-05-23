Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır"

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobi'nin bir insanlık suçu, akıl tutulması olduğunu belirterek, "İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobi'nin bir insanlık suçu, akıl tutulması olduğunu belirterek, "İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından, salı günü başlayacak "1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu"na ilişkin video paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş videoda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) iş birliğiyle Ankara'da düzenlenecek sempozyumun önemine dikkat çekti.

İslamofobi'nin, İslam'ı ve Müslümanları korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir proje olduğunu belirten Erbaş, "İslamofobi, bir insanlık suçudur, akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğini vurgulayarak, 25-26 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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