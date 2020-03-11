Diyanet işleri Başkanı Erbaş: "İslam'a uygun, özgün bir sigorta modelini inşa etmek vazgeçilmez bir...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyanet işleri Başkanı Erbaş: "İslam'a uygun, özgün bir sigorta modelini inşa etmek vazgeçilmez bir... - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sigorta, Güncel

Diyanet işleri Başkanı Erbaş: "İslam'a uygun, özgün bir sigorta modelini inşa etmek vazgeçilmez bir...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'a uygun, özgün bir sigorta modeli inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:40
Diyanet işleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'a uygun, özgün bir sigorta modeli inşa edilmesi gerektiğini söyledi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca düzenlenen "Ticari ve Alternatif Sigorta Sistemleri ve Sigortayla İlgili Bazı Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi" başlıklı çalıştayın açılış oturumuna katıldı. Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Erbaş, bazı konuların vasıf, unsur, boyut ve yansımalarıyla oldukça geniş ve girift bir yapıyı bünyesinde barındırdığından etraflıca istişarede bulunmayı gerektirdiğini ifade ederek, "Bu çok mühim mesele kurulumuzun konusu olmuştur. Pek çok mesele gibi sigorta konusunda da şahsi fetvalardan ziyade müşterek olarak heyet halinde çalışılması gerektiği aşikardır. İnşallah değerli hocalarımız, iki gün boyunca bu amaca matuf müzakere edecekler ve en doğru kararı vereceklerdir" dedi.


Erbaş, ekonominin bizzat pratik boyutuyla ilgilenen kişi ve kurumlarla meselenin teorik boyutu üzerine imal-i fikirde bulunanların ortak bir zeminde buluşmalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.


"İslam ticari faaliyetlere dair de birtakım düzenlemeler getirmiştir"


Güncel iktisadi meselelerden olan sigortanın İslami perspektiften değerlendirilmesinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:


"İslam, hayatın bütün alanlarında insanoğluna rehberlik etmektedir. Müminler de bu bilinçle tüm davranışlarında, iş ve işlemlerinde Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmayı hedeflemek durumundadır. Buradan yola çıkarak ifade edelim ki İslam, insanoğlunun varlık sahnesinde yer almasıyla başlayan ve kıyamete kadar da devam edecek bir gerçeklik olan ticari faaliyetlere dair de birtakım düzenlemeler getirmiştir. Bu faaliyet alanı ile ilgili de Kur'an-ı Kerim'de akitlere temel teşkil edecek esaslar ortaya konmuştur. Bu itibarla İslam'ın Müslümanların ticari muamelelerini umumi ahkam açısından dizayn ettiği, furüata dair meselelerde ve olası problemlerde söz konusu ana yapıya sadık kalınarak müntesiplerine içtihat çerçevesinde hareket imkanı sağladığı açıktır."


Erbaş, ticari muamelelerin İslam'ın ilkelerine uygun en ideal düzeyde yürütülmesi bağlamında bir takım ilmi çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, "İslam dünyasındaki bazı kurum ve kuruluşların ya da ülkemizdeki akademik çalışmaların varlığını biliyoruz. Üretilen bilgilerin, ortaya koyulan çabanın ve yapılan çalışmaların şüphesiz hepsi çok değerlidir. İleri sürülen görüşler ve geliştirilen teoriler, Kur'an ve sünnette bulunan temel ilkelere aykırı olmadığı sürece de muteberdir. Ancak bunların vakıayı bütün boyutlarıyla ortaya koyduğunu ve özellikle uygulama alanı bulan çalışmalara dönüştüğünü söylemek de zordur" diye konuştu.


"Ticari muamelelerin İslami hassasiyetin gereklerine uygun olması önem arz etmektedir"


İslam'da iktisat ve ekonominin imandan, ahlaktan, manevi değerlerden, helal-haram düşüncesinden ayrı düşünülemeyeceğine vurgu yapan Erbaş, şunları söyledi:


"Buna göre bir Müslümanın ticari muamelelerde inancına muhalif ya da şüphe düşüren bir iş ve işleme cevaz vermesi ya da tevessül etmesi düşünülemez. Dolayısıyla her çağda ve zamanda dolaşımdaki ticari muamelelerin İslami hassasiyetin gereklerine uygun olması ya da uygun hale getirilmesi fevkalade önem arz etmektedir. Nitekim ticaretin karşılıklı rızaya dayalı olması, sözleşmelerin gereklerine uyulması, faiz, kumar ve belirsizlikten kaçınılması ve sözleşmelerin kayıt altına alınması gibi temel ilkeler iktisat alanında dinin itibara aldığı hususlardandır."


Erbaş, sigortanın pek çok çeşidiyle hem ticari hem de günlük hayatın içinde yer aldığını belirterek, "Bu yönüyle detay birçok muamele içerdiğinden dolayı karmaşıklık arz eden, fıkhi yönüne olan ihtiyacın her geçen gün derinden hissedildiği sigorta oldukça önemli bir konu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.


"İslami hassasiyeti merkeze alan, özgün bir sigorta modelini behemehal geliştirmeliyiz"


Sigortayla ilgili önemli gördüğü üç boyuta işaret eden Erbaş, şunları söyledi:


"Birincisi, sigortanın mahiyetini, diğer bir ifadeyle sigortanın tüm alan ve araçlarını bilip analiz ederek İslam'ın ilke ve esaslarıyla örtüşen bir anlayışı zihinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, ticari hayat için önemli bir finansal ürün haline gelen sigortayı objektif bir şekilde değerlendirmeli; İslam'ın ortaya koyduğu temel ilkelerle uyuşmayan yönleri varsa onları ortaya koymalı ve İslam'a uygun bir anlayış haline getirmeliyiz. Çünkü sigorta özelindeki iktisatta ideal bir başarıdan bahsetmek için öncelikle bunu başarmalıyız. Bunun için de İslam'ın genel prensipleri ve makasıt bağlamında gerekli ortamı oluşturmak ve doğrultudaki sahih yaklaşımı ortaya koymak zorundayız. İkincisi, İslami ilkelerle uyumlu, özgün bir sigorta modelini inşa etmek artık vazgeçilmez bir sorumluluk haline gelmiştir. Bunun için de İslami hassasiyeti merkeze alan, kendi inanç değerlerimize ait özgün bir sigorta modelini behemehal geliştirmeli, bu doğrultuda çalışmalara hız kesmeden devam etmeliyiz. Son olarak da bu modeli hayata geçirecek bir çalışmanın elzem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İslam'ın temel ilkelerine zıt düşmeyen ve zamanın hakikatleri de göz ardı etmeyen ideal ve uygulanabilir modeller ortaya koyulup hizmete sunulması zorunluluğu vardır."


Erbaş, iki gün sürecek çalıştayın Din İşleri Yüksek Kurulunun sigorta konusunda karşılaştığı soru ve sorunlara doğru cevap ve makul çözüm üretme sadedinde bu konuda oluşturulacak karar ve fetvalarda yol gösterici olması temennisinde bulundu.


Çalıştaya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Din İşleri Yüksek Kurulu üye ve uzmanları, ilahiyatçı akademisyenler ile sigortacılık sektöründe çalışan alan uzmanları katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Diyanet işleri Başkanı Erbaş: "İslam'a uygun, özgün bir sigorta modelini inşa etmek vazgeçilmez bir... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 16:56:16. #1.14#