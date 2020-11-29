Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya'da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan