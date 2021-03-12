Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnanıyorum ki aziz milletimiz İstiklal Marşımız ile ortaya koyulan temel değerlerle varlığını ilelebet devam...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnanıyorum ki aziz milletimiz İstiklal Marşımız ile ortaya koyulan temel değerlerle varlığını ilelebet devam...

12.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:09
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnanıyorum ki aziz milletimiz, İstiklal Marşımız ile ortaya koyulan temel değerlerimizi her daim güçlü tutacak ve o değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir" dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnanıyorum ki aziz milletimiz, İstiklal Marşımız ile ortaya koyulan temel değerlerimizi her daim güçlü tutacak ve o değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, "Ezelden beri hür yaşamış bir milletin ideallerini, milli-manevi değerlerini ortaya koyan; milli mücadele günlerinin meşakkatini ve zafere olan inancı taşıyan İstiklal Marşımız, milletimizi tarih boyu diri tutan ve güçlü kılan değerlerle örülmüştür. İstiklal Marşımız, vatanımızın her karış toprağında kurtuluş mücadelesinin verildiği bir dönemde yazılarak, Anadolu'da yakılan istiklal meşalesini kuvvetlendiren, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olmuştur. Milletimizin geçmişi ile arasında kurulan önemli bir bağ olan İstiklal Marşımız, milli-manevi kimliğimizin en güçlü ifadesi olmakla birlikte, milli mücadelenin amacını anlatan ve milli mizacımızın dinamiklerini yansıtan bir kahramanlık destanıdır. İstiklal Marşımız, milletimizin müşterek heyecanını, iradesini, hissiyatını ortaya koyan, ortak mutabakat metni olarak değerlerimizi inançla koruma, azimle yaşatma kararlılığımızı belirginleştiren, nesilden nesile aktarılacak bir bağımsızlık beyannamesidir. Hürriyet tutkumuzu, vatan ve bayrak sevgimizi ve dinimize olan bağlılığımızı ebedileştiren İstiklal Marşımız; milletimizin ruhunu, inancını, tarihini, gelecek ufkunu aksettiren ölümsüz değerleri yansıtır. Bu değerler milletin iradesinin er geç gerçekleşeceğine inanan düşünce ve fikir adamı, aksiyon insanı Mehmet Akif Ersoy'un coşkun mısralarında milli mutabakatın temel unsurları olarak vücut bulmuştur. Necip milletimizin müşterek iradesini ortaya koyan; inancın, azmin, umudun ve yeniden dirilişin sembolü olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünde istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere milli mücadelemizin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyorum. İnanıyorum ki aziz milletimiz, İstiklal Marşımız ile ortaya koyulan temel değerlerimizi nesilden nesile aktarmak suretiyle her daim güçlü tutacak ve o değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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