Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnancımıza göre mabedler dokunulmazdır"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnancımıza göre mabedler dokunulmazdır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İnancımıza göre mabedler dokunulmazdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Surp Takavor Kilisesi'nde yapılan saygısızlığı kınadığını belirterek, "Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Surp Takavor Kilisesi'nde yapılan saygısızlığı kınadığını belirterek, "Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı kınadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamasında, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum"
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