Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Suudi Arabistan Temasları (4)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde, Suudi Arabistan İslam İşleri, Evkaf, Tebliğ ve İrşat Bakanı Salih Bin Abdülaziz Al Şeyh ile başkent Riyad'da bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.