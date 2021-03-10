Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kovid-19 tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor
10.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:01
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.
Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin