Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir gecesi mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir gecesi mesajı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir gecesi mesajında, insanlığın yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir gecesi mesajı
18.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:55

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir gecesi mesajı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir gecesi mesajında, insanlığın yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Kadir gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Erbaş mesajında şunları dedi:

",Aziz Kardeşlerim; Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan bu son günlerini taçlandıran Kadir gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Yarın akşam inşallah Kadir gecesini hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz.

Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.

Nitekim bundan 14 asır önce Kur'an'ın rehberliği ve onu yaşanan bir hayata dönüştüren Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde yeni bir hayat inşa eden ilk Müslümanlar, yeryüzü için umut ışığı olmuşlardır. Şunu önemle ifade etmeliyim ki, bugün de iktisadi, ictimai ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışı, yine ancak Kur'an ve Sünnetin kılavuzluğuyla mümkündür. Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren; adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam'ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah'ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır.

O halde Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuş ve bu gece; "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu gece, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenilemeliyiz. Bunu başarabildiğimizde, gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak; yeryüzü, İslam'ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor; yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını; bu gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: İHA

Manşet

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