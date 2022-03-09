Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davaya devam edildi - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davaya devam edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davaya devam edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

ANKARA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Erbaş'ın Hacı Bayram Camii'nde verdiği cuma hutbesinin ardından Ankara Barosu bir basın açıklaması yapmış ve açıklamada yer alan ifadelerden dolayı Ankara Barosu'na 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık olarak dönemin Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Duruşmada dinlenen dönemin Ankara Barosu yönetiminde yer alan sanık Aşkın Demir, davaya konu olan metnin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Beyanları dinleyen mahkeme, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davaya müdahillik talebinin reddine karar vererek, esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu, Ali Erbaş, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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