Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam unvanının FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam unvanının FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İmam unvanının FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imam unvanının Hz. Peygamberin en önemli vasıflarından birisi olduğunu belirterek, "İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez." dedi .

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imam unvanının Hz. Peygamberin en önemli vasıflarından birisi olduğunu belirterek, "İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez." dedi .

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "imam" unvanının FETÖ'nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İmam, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en önemli vasıflarından biridir ve onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İMAM isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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