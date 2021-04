Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iftar programına katıldı

Ramazan ayına tekrar kavuştukları için hamd eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimiz için, İslam alemi için hayırlı olsun, hayırlar getirsin. Oruçlarımız kabul olsun, Cenab-ı Hak, tüm ibadetlerinizi makbul eylesin inşallah." dedi.

Bu yılki Ramazan ayı temasını "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Erbaş, "Şifaya her zaman ihtiyacımız var. Özel bir televizyon programına katılan Erbaş, yaklaşık bir yıldır salgınla mücadele halindeyiz. Bu yıl Ramazan ayında tabi yaşamış olduğumuz bu salgın hastalığa da dikkat çekmek, gerekli tedbirleri almak, tedbir, tevekkül ve dua üçlümüzü yeniden insanlarımıza hatırlatmak için 'Şifa Ayı Ramazan' başlığını kullandık. "Oruç tut sıhhat bul" hadis-i şerifini de bu vesileyle hatırlatmış oluyoruz. Çünkü oruç başlı başına bir sağlıktır. Oruç, her Müslümana sağlık açısından da katkı sağlayan, faydalı olan bir ibadet şeklidir. Biz Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın bu hadis-i şerifi bağlamında insanlığa, Müslümanlara Ramazan ayında özellikle salgına karşı tedbirleri azami artırarak ve bir an önce bu salgından kurtulabilmemiz için gerekli vazifelerimizi yaparak insanları uyarmaya devam edeceğiz. Bu açıdan faydalı olur düşüncesiyle böyle bir temayı tercih ettik." şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini belirten Başkan Erbaş, "Kur'an'ın hükümlerine, emirlerine tabi olmak, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, esasında hem ruhen hem bedenen insana bir şifadır." ifadelerini kullandı.

"Kur'an-ı Kerim'in şifa boyutunu anlatmaya çalışacağız"

Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in haram saydığı şeylerde bir tehlikenin var olduğunu ve bu haramlardan uzak durmak gerektiğine işaret ederek şunları söyledi;

"Sağlığa zarar veren her şey haramdır esasında. Kur'an-ı Kerim'deki nehyedilen hususların tüm insanlık için, toplum için zararlı olduğunu biliyoruz. Özellikle şu beş şey korunması gerekiyor; Bunlardan birisi inançlarının, dinlerinin korunması, ikincisi aklın korunması, üçüncüsü malın korunması, dördüncüsü canın korunması, beşincisi neslin korunması. Demek ki, toplumda ve toplumu meydana getiren insanda bu beş şeye zarar veren her şey haramdır, bu beş şeyi korumak da farzdır. İnşallah Ramazan boyunca bu hakikatleri kardeşlerimizle, milletimizle, tüm İslam alemi ile paylaşarak Kur'an-ı Kerim'in şifa boyutunu anlatmaya çalışacağız."

"Hastalıklara karşı tedavi olmak, tüm insanların en önemli vazifesidir"

Başkan Erbaş, salgınla mücadelede, Hazreti Peygamberin, "Salgın hastalık bulunan yerde iseniz eğer oradan dışarıya çıkmayınız. Eğer salgın hastalık bulunan yerde değilseniz, salgın hastalık oradan gidinceye kadar oraya girmeyiniz." hadis-i şerifine sarıldıklarını dile getirerek, "Tabii hastalıklara karşı mutlaka tedavi olmak, Müslümanların, tüm insanların en önemli vazifesidir. Hastalık da Allah'tan, tedavisi de Allah'tan, inancına biz sarılırız. Bütün insanların ve bu konuda Allah Resulü Efendimizin Tıbbu'n-Nebi dediğimiz ve Peygamber Efendimizin hastalıklara karşı insanları tedaviye, hastalığa karşı tedbire yönlendirdiği tavsiyelerine uyarak bunları yerine getirmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ruhumuzun gıdası oruç"

Orucun insanı kötülüklere karşı koruyan bir kalkan olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, 'Oruç kalkandır.' buyuruyor. Ne için kalkandır? İnsanı kötülüklere, tehlikelere karşı koruyan bir ibadettir. Yani sadece fiziksel olarak değil, esasında orucun insan bedenine de faydası vardır ama bundan daha önemlisi ruhumuza faydası var. Ruhumuzun gıdası oruç, en büyük ibadetlerden, en faziletli ibadetlerden birisidir. Allah Resulünden yine öğreniyoruz, Peygamber Efendimiz, 'Tüm ibadetlerin sevabını melekler yazar ama orucun sevabını Ben veririm.' buyuruyor Rabbimiz' diyor. Orucun insan psikolojisine, insan ruhuna çok büyük faydası var. Oruç tutan insan oruçlu bir ağızla kötülük yapamaz, yalan söyleyemez. Psikolojik olarak otokontrol mekanizmasını çalıştıran çok önemli bir ibadettir." - ANKARA

