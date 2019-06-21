Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir." dedi.

Erbaş, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı olan ve Venlo kentinde 2016'da 10 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan ve bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılış töreninin ardından gençlerle bir araya gelerek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Müslüman gençlerin güzel bir ahlaka sahip olması gerektiğini belirten Erbaş, "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir." dedi.

Erbaş, daha ahlaklı Müslümanın iyi bir Müslüman demek anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Daha iyi ahlaklı insan olmak için namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz ve hayır ve hasenat yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre yaşanılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları dile getirdi:

"Gençler Kur'an elimizden düşmeyecek. Okumasını bilmeyen öğrenecek. Bu yetmez anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için başka kitaplardan çok okumanız gerekir. Yani İslam'ı tefekkürü nitelikli Müslüman olabilmek için tefekkür kitapları okumamız lazım. Ne kadar çok okursak o kadar çok nitelikli Müslüman ve insan oluruz. Çünkü bizim medeniyetimizin ilk ayetleri oku diye başlıyor."

Erbaş, Avrupa'da yaşayan gençlerin Türkiye'dekilerden daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Sizin güzel ahlakınıza bakarak gayrimüslimin gönlüne bir sevgi düşerse bunun sevabı sizindir. Tersi olursa ve sizin yüzünüzden bir başkasının gönlüne İslam'a karşı bir nefret düşerse o da sizin ve hepimiz için vebal olur. Bu hassas çizgiye çok dikkat edelim." diye konuştu.

Gençlere, bütün insanlığın faydalı ilimle uğraşması için dua etme çağrısında bulunan Erbaş, ilmi hayırsız yolda kullanmamak gerektiğini belirtti.

Erbaş, Müslüman bir gencin aynı zamanda her zaman insanlığa örnek olacak işler yapan genç olması anlamına geldiğini ifade ederek, "Sizler iz bırakacak gençler olacaksınız. Nasıl Hz. Ali anıldığı zaman kalbimiz kıpır kıpır oluyorsa dünyada iz bırakan bir genç olarak anılıyorsa, sizler de Hz. Ali, Hz. Fatıma gibi anılırsınız inşallah. Onun için gayret, çalışmak, okumak, yazmak lazım." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA