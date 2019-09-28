Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırseverlerle buluştu

28.09.2019 11:04

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hayırsever iş insanlarıyla bir araya geldi.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'da infakın önemli bir denge sağlayıcı olduğunu belirtti.



Erbaş, "Bütün peygamberler dünyanın dengesi bozulmasın diye mücadele etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu dengeyi muhafaza etmeye yönelik ilkelerin yer aldığını görürsünüz. Bu ilkelerin başında infak vardır. İnfakla ilgili 255 kadar ayetin Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu gördüğünüzde işte bu dengenin nasıl muhafaza edileceğinin cevabını orada buluruz." dedi.

Dünyada vakıf anlayışının temellerinin İslam medeniyetine ait olduğunu aktaran Erbaş, ilk vakıf insanının da Hazreti Muhammed olduğunu söyledi.



Erbaş, vefatının ardından üç kişinin amel defterinin hiç kapanmayacağını hatırlatarak, "Bunlardan biri ilminden istifade edilen alimler, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren ebeveynler, üçüncüsü de sadaka-i cariye sahipleri. Allah, amel defterlerimizi kapanmayanlardan eylesin." diye konuştu.



Programda, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, vakfın yurt içi ve yurt dışında yürütüğü hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Erbaş, Nevşehir'de yürütülen dini hizmet ve eğitimlere desteğinden dolayı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile kentteki hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA