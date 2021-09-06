Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hafızlık Tespit Sınavı'na gireceklere başarılar diledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın düzenleyeceği Hafızlık Tespit Sınavı'na gireceklere başarı dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın düzenleyeceği Hafızlık Tespit Sınavı'na gireceklere başarı dileğinde bulundu.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başkanlığımızın düzenleyeceği Hafızlık Tespit Sınavı'na girecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Hafızlar nasıl Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyorsa Kur'an da hafızları muhafaza ediyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe