Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık icazet törenine katıldı

29.09.2019 21:48

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün müesseselerimizle yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz. Çünkü Allah iyileri sever." dedi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapımı tamamlanan Bölge Yatılı Kız Kuran Kursu'nun açılış törenine konuşan Erbaş, en hayırlı işin yapılacağı ve hayırlı insanların yetişeceği bir merkezi açmak üzere ilçede bulunduklarını söyledi.

Kur'an'ı Kerim'in kurtuluşa ulaşmak için bütün insanlığa gönderilen bir kitap olduğunu vurgulayan Erbaş, İslam'a gönül veren, Hz. Muhammed'in "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." tanımlamasına uygun insan yetiştirmek için Kur'an kurslarından, camilerden, tüm eğitim müesseselerinden istifade ettiklerini kaydetti.

Amaçlarının, yeryüzünde elinden ve dilinden emin insanlar yetiştirmek olduğunu aktaran Erbaş, "Bütün müesseselerimizle yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz. Çünkü Allah iyileri sever. Kur'an'ı Kerim'de 255 ayette infaktan bahsedilmemiş olsaydı iyi insan yetiştirmenin kıymetini bilebilir miydik?" diye konuştu.

Kur'an kursunda iyi insanların yetişeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Cahiliye devrinde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, dipsiz kuyulara atılıyordu, Bugünkü cehalet de onların ruhlarının gömülmesi. Ruhen diri diri gömülüyor kız çocuklarımız. Kim kurtaracak onları? Peygamber varisleri olarak biz kurtaracağız. O gün insanlar pazarlarda birbirlerini köle olarak alıp satıyordu. Bugün bu kölelik sisteminden insanları kim kurtaracak? Peygamber gönüllüleri, peygamber varisleri bizler kurtaracağız. Hz. Peygamber, kız çocuklarını Kur'an ve sünnet ilkelerine göre yetiştirene cennet vaat ediyor. O aşamadan hangi aşamaya getiriyor. Kadının hiçbir değerinin olmadığı bir aşamadan alıyor, cenneti annelerin ayakları altına seriyor."

Erbaş'ın konuşmasının ardından Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Arsin ilçesindeki Çiçekli Kur'an Kursu'nda düzenlenen icazet törenine katıldı.

Hafızlık icazet törenine katıldı

Erbaş, Trabzon'daki programların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hafızlık İcazet Töreni"ne de katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:

"Yeryüzünde Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olacak olan en büyük lütuf hafız unvanına sahip olmak. Bir daha Peygamber gelmeyeceğine göre bundan sonra Allah Resulü Efendimizin, Peygamberlik dışında yaptığı tüm mücadeleyi biz yapacağız. Bizler insanları ırkçılıktan, soya tapmaktan, kabilecilikten uzaklaştıracağız. Faiz ve tefecilikle insanların birbirlerini sömürmesine biz mani olacağız."

Hafızlara güvenlerinin tam olduğuna işaret eden Erbaş, "Sizler öğrendiklerinizi öğreteceksiniz. Her biriniz önce kendi alanınızda ilerleyeceksiniz, diplomalarınızı alacaksınız. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı sizi bekliyor. Mihraplarımız hafız imamlarımızla, Kur'an kurslarımız hafız hocalar ile süslensin. İmam hatip okullarında, sınıflardaki kürsülerde hafız öğretmenlerimiz olsun. İlahiyat fakültelerinde hafız doçentlerimiz, profesörlerimiz, dekanlarımız, rektörlerimiz olsun." değerlendirmelerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1800 kadar hafızı İmam Hatip Liselerinde burslu okuttuklarını da ifade eden Erbaş'ın konuşmanın ardından, 280 hafıza hafızlık icazet belgeleri verildi.

Kaynak: AA