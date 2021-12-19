Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir" - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ankara'da bir camide düzenlenen icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'da bir camide düzenlenen icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir. Ne kadar hafız yetiştirirseniz o kadar hafızlığınızın zekatını vermiş olursunuz" dedi.

Ankara'da Altındağ Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarından mezun olan 128 hafız için Melike Hatun Camii'nde icazet programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, Altındağ İlçe Müftüsü Orhan Örnek katıldı. İcazet programında hafızların Kur'an eğitimine ömürlerini vermeleri gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Rabbimizin vesile kıldığı unsurlar var. Bunlardan birisi vahiy katiplerinin Kur'an'ı yazmaları, bir diğeri hafızlarımız. Kıyamete kadar hafızlarımızın zihinlerindeki Kur'an korunmuş olacak. Rabbimizin vaadidir bu. Sizler bu lütfun gereği olarak Kur'an eğitimine ömrünüzü vereceksiniz. Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir. Ne kadar hafız yetiştirirseniz o kadar hafızlığınızın zekatını vermiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

"Kur'an'ı ezberlediniz, esas iş bundan sonra başlıyor"

Hafızların görevinin hayatlarını Kuran'a göre yaşamaları ve diğer insanlara anlatması olduğunu dile getiren Erbaş, "Kur'an'ı ezberlediniz, esas iş bundan sonra başlıyor. Onu muhafaza etmek, onu görmeyen gözlere göstermek, duymayan kulaklara duyurmak, anlamayan kalplere anlatmak sizin vazifeniz olacak. Önce kendimiz, hayat rehberi Kur'an'a göre yaşamak, sonra da insanlara Kur'an'ı anlatmaktır" diye konuştu. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızların zekatı hafız yetiştirmektir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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