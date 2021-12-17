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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gürcistan müftüleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gürcistan müftüleriyle bir araya geldi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürcistan müftüleriyle bir araya geldi.

ARTVİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürcistan müftüleriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "İl Buluşması" kapsamında Artvin'de bulunan Erbaş'ın Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Shantadze ve Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ile bir araya geldiği belirtildi.

Erbaş, Müftü Shantadze ve Müftü Eminov'dan Gürcistan'da yürütülen din hizmeti, din eğitimi konularında bilgi aldı ve istişarelerde bulundu.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de katıldı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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