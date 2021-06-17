Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gostivarlılarla bir araya geldi

Makedonya'da Gostivarlılara Saat Camii'nde hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Balkanların İstanbul'dan yaklaşık yüzyıl önce İslam'la tanıştığını hatırlatarak "O gün bugündür bu topraklarda ezan sesleri yükseliyor.

Makedonya'da Gostivarlılara Saat Camii'nde hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Balkanların İstanbul'dan yaklaşık yüzyıl önce İslam'la tanıştığını hatırlatarak "O gün bugündür bu topraklarda ezan sesleri yükseliyor. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Makedonya programının ikinci gününde Makedonya İslami İlimler Fakültesi ile İsa Bey Medresesi'ni ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medrese müdürü İbrahim İdris'i ile görüştü. İdris'i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti ve medresede yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. İdrisi'ye başarılar dileyen Başkan Erbaş, bazı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra medreseden ayrıldı.

Başkan Erbaş'ın ikinci durağı Makedonya İslami İlimler Fakültesi oldu. Başkan Erbaş'ı burada fakülte dekanı Prof. Dr. Şaban Süleyman ve fakültenin hocaları karşıladı. Süleyman, Başkan Erbaş'ı fakültelerinden ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, fakülte hakkında bilgi verdi. Başkan Erbaş daha sonra beraberindeki heyetle fakültenin dersliklerinde ve kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Erbaş ayrıca Türkiye tarafından Üsküp'te yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Tophane Yeni Camii'nde incelemelerde bulundu.

Üsküp'teki temas ve ziyaretlerini tamamlayan Başkan Erbaş, Gostivar'a hareket etti.

Gostivar Müftülüğünü ziyaret eden Başkan Erbaş, Gostivar Müftüsü Sabahaddin Sendeli'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Erbaş, daha sonra ismini yanı başında bulunan ve Osmanlı dönemi eserlerinden saat kulesinden alan Saat Camii'nde öğle namazını kıldı.

"Başkan Erbaş, Gostivarlılara hitap etti"

Namazı müteakip Gostivarlılara hitap eden Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek sözlerine başladı.

Balkanların İstanbul'dan yaklaşık yüzyıl önce İslam'la tanıştığını hatırlatan Başkan Erbaş, "O gün bugündür bu topraklarda ezan sesleri yükseliyor. Bugün Üsküp'ten buraya gelinceye kadar minareleri seyrede seyrede gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Başkan Erbaş, Üsküp'ün, Gostivar'ın İstanbul'dan, Bursa'dan bir farkı olmadığını belirterek, "Burada da ezan sesleri yükseliyor, orada da. Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar büyük ki, o kadar iç içeyiz ki Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bizlerden uzak eylemesin" diye konuştu. Kur'an-ı Kerim'deki "Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır." ayetini hatırlatan Başkan Erbaş, "Allah iyiliği, güzelliği, barışı emrediyor. Biz İslam'dan aldığımız bu anlayışla Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de kurmuş olduğu farklı inançlardan, renklerden insanların bir arada yaşayabilme tecrübesini bugün işte bu bölgelerde en güzel bir şekilde yaşanması için gayret ediyoruz. Medine-i Münevvere'yi şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Farklı inançlardan insanlar var. Allah Resulü Efendimiz, öyle güzel bir düzen gerçekleştirdi ki orada. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam, bugün dünyanın her yerinde örnek alınması gereken bir hayat tarzının en güzel örneğini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Müslümanların Hazreti Peygamberin örnekliğini kıyamete kadar hayatlarına rehber yapmaları gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Onun örnekliğinden istifade ederek Müslümanlığımızı en güzel bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Çocuklarımız camilerden istifade ederek Peygamber Efendimizin en güzel örnekliğini öğrenecekler. Onlar doğduklarında sağ kulaklarına ezan okuyor, sol kulaklarına kamet getiriyoruz. Ne demiş oluyoruz, 'Sen Müslümansın, son nefesine kadar İslam'ın ilkelerine göre yaşayacaksın' mesajını çocuklarımızın kulaklarına okuyoruz. Son nefeslerine kadar İslam'la şereflenmelerini sağlamak için temelleri bu şekilde atıyoruz. İşte İslam'la yoğrulan bu topraklarda yaşayan siz Müslüman kardeşlerimiz bu geleneklerimize, bu ilkelerimize riayet ederek yaşıyorsunuz. Rabbim kıyamete kadar bizi bu anlayıştan uzak tutmasın."

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından caminin bahçesindeki Hafızlık ve Güzel Kur'an Okuma Enstitüsünü ziyaret etti, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erbaş'a ziyaretlerinde, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Üsküp Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mestan eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı