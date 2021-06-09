Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gölbaşı İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışını yaptı

Gölbaşı İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Gölbaşı İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş açılıştaki konuşmasında, Başkanlığın şubesi gibi olan müftülüklerin esasında Hazreti Muhammed'in Medine'de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi'nin de birer şubesi olduğunu belirtti.

Müftülüklerin topluma din eğitimi verilmesi noktasında tüm yaş grupları için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Erbaş, "Bu eğitimi müftülüklerimizde Kur'an kursu hocalarımız, imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, kürsülerden, minberlerden, mihraplardan, Kur'an kursu sınıflarından halkımıza ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu hizmetlerimizin daha nitelikli bir şekilde devam etmesi için açılışını yaptığımız Gölbaşı Müftülüğümüz büyük bir vasıta olacaktır." ifadelerini kullandı.

Müftülük binasına 4-6 yaş Kur'an kursu yapıldı

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'ın yaptığı duanın ardından içerisinde 4-6 yaş Kur'an kursu ve konferans salonunun bulunduğu yeni müftülük binasının açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra müftülük binasında incelemelerde bulunan Erbaş, İlçe Müftüsü Ahmet Dilek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı