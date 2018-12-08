Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve beraberindeki heyet, Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş, Gençlik Merkezi'ne yapılan son kayıt sayısı hakkında bilgi aldı. Resim, müzik, YKS gibi atölyeleri gezen Erbaş, Gençlik Radyo'nun konuğu oldu. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat günleri kapsamında konferans salonunda düzenlenen programa katılan Erbaş, daha sonra "Mezopotamdaya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi" kapsamında Avrupa bölgesine hak kazanan öğrencileri tebrik ederek dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, kütüphaneyi ziyaret ederek ders çalışan öğrencilere başarılar diledi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erbaş, Mardin programını bir otelde din görevlileri ile basına kapalı gerçekleştirerek tamamladı. - MARDİN