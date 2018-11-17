Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençliği İhmal Edenler Bir Ülkenin Geleceğini İmha Etmiş Olur"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2018 yılı Mevlid-i Nebi haftasının temasını 'Peygamber Efendimiz ve Gençlik' olarak belirledik. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha etmiş olurlar. Diyanet İşleri olarak gençlik hizmetlerine özel bir önem veriyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Mevlid -i Nebi programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Peygamberimiz ve Gençlik temasıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi programında ilahiler ve dualar okundu.

"Peygamber Efendimizin gelişiyle tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı gerçekleşmiştir"

Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber Efendimizin dünya teşriflerin gün dönümü olan Mevlid-i Nebi onun şahsında insanlığın yeniden doğuşunu ve aydınlık geleceğini ifade etmektedir. Zira cehaletin zulmün hakim olduğu merhametin erdemin, hikmetin kaybolduğu güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum onun gelişiyle ilmin, adaletin, şefkatin, aydınlığında Asrı Saadete dönüşmüştür. Onun gelişiyle bireysel, toplumsa ve evrensel düzeyde zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı gerçekleşmiştir. Mevlid-i Nebi'yi anmak aynı zamanda savaşlar ve ümitsizliğin kuşattığı yeryüzünü yeniden adaletle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır. Hz. Muhammed Efendimizin sünneti Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla Peygamberimizi sünnetini göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir" dedi.

"Gençliği ihmal edenler bir ülkenin geleceğini imha etmiş olurlar"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlere yönelik yapılan çalışmaları aktaran Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız mübarek gün ve geceleri etraflıca ele almayı vesile kılmaktır. Bu bağlamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi haftasının temasını 'Peygamber Efendimiz ve gençlik' olarak belirledik. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha etmiş olurlar. Diyanet İşleri olarak gençlik hizmetlerine özel bir önem veriyoruz. 81 il ve 922 ilçede toplamda kadın erkek gençlik koordinatörü olarak 2 bin 6 hocalarımız başta olmakla birlikte görevlilerimizle birlikte gençlerimizle buluşuyoruz. Kur'an kurslarımızdan aile ve dini rehberlik bürolarımıza, gençlerimize yönelik rehberliği daha özel bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içinde Kredi Yurtlar Kurumda görevlendirdiğimiz çalışanlarımız gençlerimize yön vermektedir" diye konuştu.

"Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında bütün kapılarımız gençlerimize açıktır"

Gençlikle ilgili seferberlik başlattıklarını söyleyen Erbaş, "Dini istismar eden ve bölücülük yapan FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütleriyle mücadele kapsamında özellikle gençlerimizi bilinçlendirme ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bütün gençlerimizi manevi rehberliklerimize ve müftülüklerimize davet ediyorum. Başkanlığımızı merkez ve taşra teşkilatında bütün kapılarımız gençlerimize açıktır. Bütün hocalarımız sizlerle tanışmaktan mutluluk duyacaktır. İnanıyorum ki biz bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşırsak bize ilgi göstereceklerdir. Gençlik heyecanı ile İslam'ın hakikatleri buluşursa dünya güzelleşecektir. Peygamber Efendimiz ve gençlik konusunu yurtiçinde ve yurtdışında ele alacağız. Gençlerimize özel buluşmalar gerçekleştiriyoruz, salonlarda halkla buluşuyoruz, okullarda etkinlik yapıyoruz, radyo televizyon programları oluyor. Mevlid-i Nebi'yi gençliğe yönelik hizmetin seferberliğinin devamı olarak kabul ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL