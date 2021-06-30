Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
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Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti

Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Toplum

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu makamında kabul etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Başkan Erbaş, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade ederek, "Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkiler, hep üst seviyede oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanıyor. Özellikle 1960'lardan sonra Türkiye'den Fransa'ya giden vatandaşlarımız vesilesiyle de ilişkilerimiz üst seviyeye çıkmış durumdadır. Bu ilişkileri sizler sayesinde daha da geliştireceğiz" dedi.

Fransa'da 700 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığını belirten Başkan Erbaş, "Sadece Türk değil, Müslümanların her zaman din hizmetine ve eğitimine ihtiyacı var. Bunu biz yıllardan beri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Başkan Erbaş, doğru din eğitiminin önemine işaret ederek, "Şunu açıkça ifade etmeliyim ki Türkiye olarak biz aşırılıklardan uzak, doğru dini bilgiyle bir din eğitimini öteden beri tercih ediyoruz. Zaten İslam'ın ismi de 'barış' anlamına geldiği için bütün dünya insanlarının birlikte, barış içerisinde yaşamaları için neler yapabiliriz bunun gayretindeyiz. Bununla ilgili de çok büyük tecrübemiz var. Medeniyet itibarıyla farklı inançlardan, mezheplerden, ırklardan insanlarla asırlar boyunca bu topraklarda bir arada yaşanmışlık ifade eden büyük bir tecrübemiz var. Bugün tabii aynı şey Fransa'da söz konusu. Dolayısıyla her iki ülkenin de birlikte yaşama tecrübesinde bizim iyi bir şekilde istifade etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.


Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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