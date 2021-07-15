Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, terör şebekesidir
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, terör şebekesidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, terör şebekesidir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki FETÖ, referansını dinden aldığını iddia eden bir terör şebekesidir.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki FETÖ, referansını dinden aldığını iddia eden bir terör şebekesidir. İslam'ın bütün değerlerini tahrif ve tahrip ederek karanlık ve süfli amaçları için kullanmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Erbaş, 15 Temmuz'un; milletin vatan hainlerine karşı tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla ülkesine, devletine, iradesine sahip çıktığı günün yıl dönümü olduğunu belirtti. Erbaş, "Bugün bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki FETÖ, referansını dinden aldığını iddia eden bir terör şebekesidir. İslam'ın bütün değerlerini tahrif ve tahrip ederek karanlık ve süfli amaçları için kullanmıştır. Gizli ve katı bir hiyerarşik yapılanma ile yıllarca insanımızın en samimi duygularını, ahlaki, dini hassasiyetlerini, hain emellerine alet etmiştir. FETÖ, dış güdümlü bir suç ve terör örgütü olarak, karanlık yüzünü, din kisvesi altında gizlemeye çalışmış, sonunda 15 Temmuz 2016'da vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize istiklal ve istikbalimize kastetmiştir. Ancak aziz milletimiz, 15 Temmuz'da, hain darbe girişimine karşı direnip, darbeci teröristlerin oyunlarını bozarak, iradesine kastedenlere asla boyun eğmeyeceğini, yüzlerce şehit, binlerce gazi ile tüm dünyaya ilan etmiştir. Hain darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, din konusundaki cehalet, yanlış dini bilgi birçok bireysel ve sosyal sorunlara neden olmakta, doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyaç, istismara açık hale gelmektedir" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK SORUMLULUKTUR'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam adına insanları kendi heva ve heveslerine tabi olmaya çağıranlara karşı daha dikkati olunmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"İnsanlığa dinin hakikatlerini Kur'an ve Sünnet ekseninde en güzel şekilde anlatmak ve istismarcı odakların tuzaklarına düşmemeleri için vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ihmal edilemez bir sorumluluktur. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız, FETÖ gibi, insanlarımızın iyi niyet ve temiz duygularını istismar edenlere, İslam'ın kavramlarını kullanarak bozgunculuk yapanlara, yanlış bilgilerle din konusunda toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik söylemlere ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinde, ülkemizin aydınlık geleceği için, destansı direniş ruhuyla şahlanarak şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı ruhla, değerlerimiz ve vatanımız uğruna destan yazan gazilerimize ve hain darbe girişimine karşı cesaretle mücadele eden aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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