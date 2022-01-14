Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

ERZURUM (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ali Erbaş, 1001 hatim geleneğinin duasını yapmak için geldiği Erzurum'da, beraberindekilerle Erzurum Valiliğine ziyarette bulundu.

Valiliğe gelişinde Vali Okay Memiş tarafından karşılanan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Erzurum'un vatanına bağlı bir kent olduğunu belirten Erbaş, "Erzurum diyanet hizmetleri açısından da ön sırada. Türkiye'de il, ilçe müftülerimizin, müftü yardımcılarımızın çoğu Erzurumlu, yani Türkiye'de en çok Erzurumlu müftü ve din görevlisi var. Bu, Erzurum tarihi sürecini devam ettirdiğini gösteriyor, tarihteki medeniyetimizin zenginliklerini, birikimlerini bu şekilde devam ettiriyor." diye konuştu.

Erbaş, 1001 hatimin çok önemli bir gelenek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün 500 senedir devam eden 1001 hatim merasiminin bu şekilde devam ediyor olması, milletimizin 1001 hatime duyduğu heyecan ve Kur'an'a olan saygısı hakikaten bizi çok mutlu ediyor. Bu gelenek başlı başına çok önemli bir tarihi gelenek, tarihi kökleri, 500 yıllık geçmişi olan önemli bir gelenek. Bu Erzurum'un ve Erzurumlunun Kur'an'ı Kerim'e gösterdiği saygının büyük tezahürüdür. Bu geleneği bugüne kadar devam ettirenlerden Allah razı olsun."

Erzurum'un hafızlar şehri olduğunu işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurum vatanımızın en mutena, en önde gelen şehirlerinden birisi. Erzurum'u hafızlar şehri diye anmak istiyorum, hafızlar, alimler, veliler, ozanlar şehri. Tarihimizin çok eski dönemlerinden itibaren medreseleriyle, minareleriyle yani medeniyetimizi çok iyi şekilde temsil eden önemli bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı ile Sarıkamış Şehitleri'nin hareket ettikleri bir yer. Bu şehir Ermeni katliamına da maruz kalmış bir şehirdir, bunu da unutmamak lazım. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Erzurum'da tüm hocalarımızla diyanet hizmetlerini nasıl iyi seviyelere getiririz, bunun gayreti içindeyiz."

Erbaş'a ziyaretleri esnasında, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım eşlik etti.

Ali Erbaş daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Memiş ve Sekmen, Erbaş'a çeşitli hediyeler verdi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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