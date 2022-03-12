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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emirdağ'da ziyaretlerde bulundu

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünde Hak Halili Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünde Hak Halili Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Türbe Camisi'nde dernek başkanı Nurettin Şahbaz ve vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada, " Yunus Emre'nin bir sözü var ya, 'Gelin tanış olalım' diye, işte bugün tanış olmak için buradayız. Cenabıhak niyetlerimizi, amellerimizi makbul eylesin, hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin." dedi.

Dernek Başkanı Şahbaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, sohbetin ardından Hak Halili Türbesi ile müzeyi de ziyaret etti.

Daha sonra Emirdağ Kadın Kültür Evi'ne giden Erbaş, burada kadınlarla bir süre sohbet etti.

Erbaş'a ziyaretlerinde Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu eşlik etti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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