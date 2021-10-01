Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'a ziyarette bulundu.

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'a ziyarette bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen Erbaş'ı, Vali Canalp karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

Çok sevdiği ve adını her duyduğunda yüreğini kıpırdatan Edirne'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinin organize edildiği güzel şehrimiz, payitaht olmuş güzel şehrimiz Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılışını yapacağız. Selimiye Camisi'nin revakları arasında ve yine Selimiye Camisi'nde hafızlık merasimi yapacağız. Bundan iki yıl önce Edirne'de yapmış olduğumuz hafızlık merasiminin, iki sene sonra yine büyük bir başarı gösteren Kur'an kurslarımızdaki hafızlarımızın icazet merasimi gerçekten bizi çok mutlu ediyor.

'Edirne camileri' deyince tabii bir dünya eseri olan, mimarlık tarihimizin adeta öncü ismi olan Edirne Selimiye Camimiz aklımıza gelmektedir. Üç Şerefeli ve Eski Cami ve benzeri çok güzel camilerimiz var. Bununla ilgili bir sempozyum düzenledik. Bu açıdan inşallah iki günlük bir ziyaret ve çalışmalarımız Edirne'miz için, insanlık için hayırlara vesile olur diyorum."

Erbaş, Vali Canalp'ın makamındaki görüşme sonrası Selimiye Camisi'ne geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Aykut Erdoğdu Sezai Temelli Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Ezgi Mola
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Fatma Şahin Rüya Tabirleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:23:14. #1.12#