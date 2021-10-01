Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'a ziyarette bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen Erbaş'ı, Vali Canalp karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

Çok sevdiği ve adını her duyduğunda yüreğini kıpırdatan Edirne'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinin organize edildiği güzel şehrimiz, payitaht olmuş güzel şehrimiz Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılışını yapacağız. Selimiye Camisi'nin revakları arasında ve yine Selimiye Camisi'nde hafızlık merasimi yapacağız. Bundan iki yıl önce Edirne'de yapmış olduğumuz hafızlık merasiminin, iki sene sonra yine büyük bir başarı gösteren Kur'an kurslarımızdaki hafızlarımızın icazet merasimi gerçekten bizi çok mutlu ediyor.

'Edirne camileri' deyince tabii bir dünya eseri olan, mimarlık tarihimizin adeta öncü ismi olan Edirne Selimiye Camimiz aklımıza gelmektedir. Üç Şerefeli ve Eski Cami ve benzeri çok güzel camilerimiz var. Bununla ilgili bir sempozyum düzenledik. Bu açıdan inşallah iki günlük bir ziyaret ve çalışmalarımız Edirne'miz için, insanlık için hayırlara vesile olur diyorum."

Erbaş, Vali Canalp'ın makamındaki görüşme sonrası Selimiye Camisi'ne geçti.