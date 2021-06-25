Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünyayı İyilik Kurtaracak"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünyayı İyilik Kurtaracak"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Dünyayı İyilik Kurtaracak'
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Allah'ın iyileri sevdiğini ve dünyayı iyiliğin kurtaracağını belirterek "Fedakarlığınızla sağlık ordusunun tüm mensupları olarak hangi ünvan da çalışıyor olursanız olun, insanlara iyilik yaparak en faydalı, en hayırlıları olmaya devam edeceksiniz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Allah'ın iyileri sevdiğini ve dünyayı iyiliğin kurtaracağını belirterek "Fedakarlığınızla sağlık ordusunun tüm mensupları olarak hangi ünvan da çalışıyor olursanız olun, insanlara iyilik yaparak en faydalı, en hayırlıları olmaya devam edeceksiniz. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Allah'ın iyileri sevdiğini ve dünyayı iyiliğin kurtaracağını belirterek "Fedakarlığınızla sağlık ordusunun tüm mensupları olarak hangi ünvan da çalışıyor olursanız olun, insanlara iyilik yaparak en faydalı, en hayırlıları olmaya devam edeceksiniz. " dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

"20 yıl Sakarya Üniversitesinde hizmet etmiş hocalık yapmış bir kardeşiniz olarak burada birlikte bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. " dedi.

"İnsana en faydalılar olacaksınız"

Kur'an-ı Kerim'de en çok kullanılan kavramlardan birisinin 'İyilik' ve 'iyi' kavramı olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Allah iyileri sever. Yeryüzünü iyilik kurtaracaktır. Yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale gelecektir. Bu fedakarlığınızla sağlık ordusunun tüm mensupları olarak hangi ünvan da çalışıyor olursanız olun, insanlara iyilik yaparak en faydalı, en hayırlıları olmaya devam edeceksiniz. " diye konuştu.

"İnsanları yaklaşımınızla tedavi edin"

Başkan Erbaş insanların hem maddi hem de manevi olarak iki boyutlu yaşayan varlık olduğuna işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Ruhumuzu, bedenimizi ne kadar iyileştirirsek insanlığa o kadar hizmetler yapmış oluruz. Sizler örnek olacaksınız. Üniversitelerde aldığımız sadece öğretim değildir aynı zamanda eğitimdir. Hastalarınıza yaklaşırken öyle güzel bir yaklaşım içinde olacaksınız ki onlar sizin bu yaklaşımınızla tedavi olacaklar. Çünkü tedavi sadece maddi tedavi değildir, aynı zamanda ruhi olarak da tedavi edeceksiniz. O sıcak yaklaşımınız onların maddi tedavisine de katkı sağlamış olacak. "

"Artık Türkiye'yi tercih ediyorlar"

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına hep birlikte şahit olduklarını belirten Başkan Erbaş, "Geçmişte hasta olup yurtdışında doktor arayanlar şimdi yurtdışından 'bizi ülkemize getirin' diye talepte bulunuyorlar. Bugünleri görmemiz sizlerin başarıları sayesinde oldu. " dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasını hocaları, aileleri ve öğrencileri tebrik ederek tamamladı.

Başkan Erbaş, ayrıca Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı birincisi Ebrar Bozdağ'a plaketini verdi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, milletvekilleri, öğretim üyeleri ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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