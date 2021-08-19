Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü'nü Tebrik Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü'nü Tebrik Etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü'nü Tebrik Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde oturdukları binanın çatısından 30'dan fazla kişiyi helikoptere taşıyarak kurtarılmalarını sağlayan imam Batuhan Uçan'ın röportajını paylaşarak Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ettiDiyanet...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde oturdukları binanın çatısından 30'dan fazla kişiyi helikoptere taşıyarak kurtarılmalarını sağlayan imam Batuhan Uçan'ın röportajını paylaşarak Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tebrik mesajında

"Bizlerin cami içinde sorumlulukları olduğu gibi cami dışında da sorumlulukları vardır. Hocalarımız, caminin bulunduğu mahallenin, ilçenin ve şehrin de hocasıdır. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışan herkesin Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, ayrıca mesajında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde oturdukları binanın çatısından 30'dan fazla kişiyi helikoptere taşıyarak kurtarılmalarını sağlayan imam Batuhan Uçan'ın Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajı da ekledi.

Bizlerin cami içinde sorumlulukları olduğu gibi cami dışında da sorumlulukları vardır. Hocalarımız, caminin bulunduğu mahallenin, ilçenin ve şehrin de hocasıdır. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışan herkesin #DünyaİnsaniYardımGünü'nü tebrik ediyorum. pic. twitter. com/usgAflx0FT

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 19, 2021

Kaynak: Habermetre

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