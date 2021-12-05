Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin en zor gününde yanında olan ve iyiliğe gönül veren tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin en zor günlerinde her zaman yanında olan ve iyiliğe gönül veren tüm gönüllülerimizin Dünya Gönüllüler Günü'nü tebrik ederim. İyiliğe gönüllü olmak isteyen tüm kardeşlerimizi gönüllümüz olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş paylaşımında, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olmak için başvuru yapılabilen "tdv.org/tr-TR/gonullu-ol" linkine de yer verdi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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