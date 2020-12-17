Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua programına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua programına katıldı

17.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:27
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı. Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında dua etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise İrem Derici Şevket Çoruh Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua programına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 20:28:34. #1.14#
title