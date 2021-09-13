Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021-2022 Kur'an Kursları Açılışı ve Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali kapsamında gittiği Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021-2022 Kur'an Kursları Açılışı ve Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali kapsamında gittiği Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u ziyaretinin ardından İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Musa Bağcı'yla bir araya geldi.

Bağcı'dan eğitim ve öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi alan Erbaş, bir grup ilahiyat fakültesi öğrencisi ile soru cevap şeklinde görüşme yaptı. Başkan Erbaş, daha sonra fakültenin konferans salonunda akademisyen ve öğrencilerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki bulunan gençlik merkezini de ziyaret eden Erbaş, buradaki yetkililerden yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı ve ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Gazeteler Kerem Aktürkoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:24:00. #1.12#