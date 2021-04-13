Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet Yayınları olarak 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladık"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Yayınları olarak 5 ciltlik "Konulu Kur'an Tefsiri" hazırladıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Yayınları olarak 5 ciltlik "Konulu Kur'an Tefsiri" hazırladıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet TV'de ilk sahur programına konuk oldu.

İbadetlerin bir kurtuluş vesilesi olduğunu, bunların başında namaz, oruç, zekat ve haccın geldiğini bildiren Erbaş, hesaba çekilmeden önce kişinin kendisini hesaba çekmesi ve bu günlerde daha çok muhasebe yapılması gerektiğini ifade etti.

Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun bu yıl fitre miktarı olarak en alt limit 28 lira belirlediğini hatırlattı.

Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve anlama noktasında bir fırsata çevirmek gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyen Müslümanlar varsa lütfen bu ramazanı Kur'an ayı olarak iyi değerlendirelim. Okumasını bilmeyen kardeşlerimiz öğrensin, bol bol okusun, anlamaya çalışsın. En önemli muhasebe, Kur'an ile test edilen bir hayattır. Hayatımız acaba Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu, bunun da muhasebesini yapmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet Yayınları olarak yaptıkları çalışmadan bahseden Erbaş, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, çok güzel bir çalışma yaptık. 5 ciltlik konulu tefsir hazırladık. Diyanet Yayınları olarak, yüzün üzerinde ilim adamının emeği olan 'Konulu Kur'an Tefsiri' başlığı ile yayınlayacağız. Şu an baskıda, önümüzdeki aylarda inşallah çıkacak. Milletimize bir ikramımız olacak. Kur'an'da geçen hangi konu merak ediliyorsa, o konu açıldığı zaman ne kadar ayet varsa Kur'an-ı Kerim'de sıralanıyor ve o ayetlerin tefsiri yapılıyor. Ramazan ayında bir konu belirleriz. O konuyu ramazan boyunca cami içi, cami dışı etkinliklerimizde yoğun bir şekilde milletimizle paylaşırız. Bu yıl da 'Şifa Ayı Ramazan' dedik. Neden? Çünkü hastalık devam ediyor. Rabbimizden şifa diliyoruz tüm hastalarımıza. Ramazan ayının özellikle oruçla getirdiği bir şifa vardır. Zekatla getirdiği bir şifa vardır. Hepsinin ayrı ayrı müminin bedenine ve ruhuna şifası vardır. Bunu düşünerek bu konuyu merkeze alalım istedik."

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak, Türkiye genelinde 81 il müftülüğü, 922 ilçe müftülüğünde teşkilatlandıklarını, 1003 şubeleri olduğunu belirtti.

Yurt dışında da 149 ülkeye ulaştıklarını bildiren Erbaş, "Bu ne demektir biliyor musunuz? 149 ülkeye bu milletin cömertliğini götürmektir. Milletimizin adını, sanını götürüyoruz. Bu sene ramazanda yurdumuzun her ilinde, her ilçesinde yaptığımız faaliyetler ile dünyanın 75 ülkesinde de arkadaşlarımız fakir fukara, garip gureba insanlara ramazan paketleri dağıtıyorlar. İyilik götürüyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe