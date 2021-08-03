Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet mensupları yangın bölgelerinde yaraları sarıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet mensuplarının yangın bölgelerinde yaraları sardığını belirterek, "Gün dayanışma günüdür.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet mensuplarının yangın bölgelerinde yaraları sardığını belirterek, "Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet mensuplarının yangın bölgelerinde yaraları sardığını belirterek "Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah. " dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele'de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah. "

Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele'de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah. pic. twitter. com/QIcOdV1AlY

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 3, 2021

Kaynak: Habermetre