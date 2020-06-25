Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleriyle görüştü Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleriyle görüştü Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı"nın küresel çapta bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleriyle görüştü Açıklaması
25.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:37

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı"nın küresel çapta bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile videokonferans sistemiyle toplantı yaptı.

Müşavir ve ataşelerle "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" hakkında istişarede bulunan Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Normalleşme süreci yaşanan ülkelerde camilerin açıldığına ve faaliyetlerin başladığına işaret eden Erbaş, henüz bu aşamaya gelmeyen ülkelerde sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlerin verimli ve etkin bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, müşavir ve ataşelere pandemi sürecinde yurt dışında yapmış oldukları yardım faaliyetleri için teşekkür ederek, "Dünyanın neresinde olursa olsun milletimizin yardımlaşmayı çok önemsediğini de göstermiş oldunuz, örneklik teşkil ettiniz. İslam'ın infak, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını, insanlara yardımcı olmayı ilke edinen bir inanç, bir sistemi olduğunu bu vesileyle anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

-"Her yere iyiliği bulaştıracağız"

Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'nın bir yardımlaşma vesilesi olduğuna dikkati çeken Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yaptığı hizmetlerle insanlara güven verdiğini ve bu güvenin de her geçen gün arttığını dile getirdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Bir dilim ekmeğe, bir parça kurban etine muhtaç milyonlarca insan var. Onlara Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ulaşmak zorundayız. Bu bizim üzerimizde bir vazifedir, emanettir. Milletimizin kurban vekaletini de istismar ettirmeden, sağlıklı bir şekilde, ehil insanların eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Sizler de bugüne kadar yapmış olduğunuz gayretli çalışmaları daha da artırarak bu işe sarılmalısınız. Yaptığımız bu faaliyet, küresel çapta bir iyilik hareketidir, iyilik yarışıdır. Her yere iyiliği ulaştıracağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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