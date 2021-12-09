Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerine hitap etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Etkili Din Görevlisi Etkin Din Hizmeti" hizmet içi eğitiminin 40. dönemine katılan din görevlilerine hitap etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Etkili Din Görevlisi Etkin Din Hizmeti" hizmet içi eğitiminin 40. dönemine katılan din görevlilerine hitap etti.

Online olarak gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin en ulvi gayesinin, hayra çağırmak olduğunu ifade ederek, "İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Buna inancımız tamdır. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. " dedi.

Başkan Erbaş, din görevlilerinin vazifelerini yerine getirirken Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamberin sünnetini anlattıklarını belirterek. "Dolayısıyla yeryüzünün neresinde olursak olalım, görev yaptığınız mihrap, minber ve kürsü Peygamberin makamıdır. " ifadelerini kullandı.

Din hizmetinde ilmin önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, "Bizler bilginin önemini idrak edememenin sancısını yaşıyoruz. İrşad ettiğimiz kardeşlerimize ilmin ehemmiyetini ve bu şuuru aşılayacak olan da sizlersiniz. Bunun için, seçici ve doğru okumalar yapmalısınız. Her biriniz geniş bir ufka ve bilgi birikimine sahip olmalısınız. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, hizmet içi eğitimleri önemsediklerini dile getirerek, "Bu yapmış olduğumuz eğitimlerin en büyük amaçlarından birisi budur, kendimizi yenilemek. "İki günü birbirine eşit olan bizden değildir" buyuran Peygamber Efendimizin bu mesajını yerine getirmek. Bugünümüz dünümüzden yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz lazım. " değerlendirmesinde bulundu.

En sağlam dayanaklarının, Kur'an-ı Kerim ve sünneti referans almaları olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Kalplere etki etmek ve akılları doğruya yöneltmek için Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeden daha güçlü ve etkili söz olabilir mi? Elbette sözümüzü tesirli kılmak için temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve sünnet olmalıdır. Bunun yanında tabi ki aktüel bilgiyi de ihmal edemeyiz. Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplum-bilim, teknoloji, fizik vb. okumalarımız bize çok farklı kazanımlar sağlayacaktır. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, en etkili irşadın yaşantıyla örnek olmak olduğunun altını çizerek, "Nebevi bir görevi ifa etme sorumluluğuna sahip olanların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, sözün en doğrusunu ve güzelini söylemek, ahlakı ve yaşantısı ile en güzel örnek olmaktır. Nitekim yapmadıklarımızı söylediğimizde sözün tesiri kaybolacak, yaşanmayan bilginin etkin gücü olmayacaktır. " ifadelerini kullandı.

Programa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de katıldı.

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