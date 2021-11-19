Diyanet İşleri Başkanı: "Depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Erzurum. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

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