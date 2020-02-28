Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Değerlerimiz etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti.
28.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:17
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (2)
Kaynak: AA