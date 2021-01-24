Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

24.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:40
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Batı'da her geçen gün artış gösteren İslamofobik zihniyete sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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