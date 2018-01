Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cüneydi'yi Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs direnişinin sembol isimlerinden olan Filistinli Fevzi El Cüneydi'yi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi El Cüneydi, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından kabul edildi. Erbaş, Cüneydi'yle kucaklaşmasının ardından şöyle konuştu:

"Sen Filistin davasının sembolü oldun. İnşallah senin gibi gençlerin sayısı arttıkça Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa özgürlüğüne daha çabuk kavuşacaktır. Kudüs vayhin kutsadığı bir şehirdir. Bizim Kudüs'ün gönlümüzdeki yeri her zaman Filistin'in başkenti olmuştur. Zaten biz bunu ezelden beri böyle kabul ediyoruz böyle devam edecek inşallah. Fevzi El Cüneydilerin sayısı daha da artacak. Sembol oldu Fevzi El Cüneydi. Bütün gençlere örnek oldu. Sadece Filistin'de Kudüs'te değil dünyada Cüneydi'nin nice kardeşleri var. Onlarda Filistin davası için bulundukları her yerde kendilerini gösterecekler ve dünyaya karşı Filistin'in Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerdir."

Kudus'ün Hazreti Ömer'le özgürlüğüne kavuştuğunu anlatan Erbaş, "Selahaddin Eyyubi'nin bize hatırası olan Peygamberlerin bize mirası olan Kudüs Mescid-i Aksa ebediyen özgür olarak devam edecektir. Fevzi kardeşimin bu cihadını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"KUDÜS BAĞLANTILI UMRE ZİYARETLERİNİ DAHA DA TEŞVİK EDEREK ARTTIRARAK KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Çocukluğundan beri Kudüs davası için nerede bir toplantı varsa orada bulunduğunu aktaran Erbaş, "Devletimiz, her ortamda Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu gür sesiyle ifade ediyor, haykırıyor. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden geldiği kadar Kudüs ziyaretleriyle Kudüs bağlantılı Umre ziyaretlerini daha da teşvik ederek arttırarak katkı sağlamaya çalışacağız. Sadece umre bağlantılı değil, buradan bütün toplumumuza sesleniyorum. Umre ziyaretlerini en azından bir müddet Kudüs'e yönlendirseler ve Kudüs ziyaretlerini arttırsalar, oradaki ülkemizin vatandaşlarımızın Müslümanların daha kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi gibi bir faaliyet içerisinde olsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bizim Kudüs'te Mescid-i Aksa'da görünürlüğümüz arttıkça Kudüs daha da mutlu olacaktır Mescid-i Aksa daha da mutlu olacaktır, Filistinli kardeşlerimizin yanında her zaman yer almamız Kudüs'ün bir an önce özgürlüğüne kavuşmasına büyük katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜN SULTAN ABDÜLHAMİD FİLİSTİN DAVASINA VE FİLİSTİN TOPRAKLARA SAHİP ÇIKTI BUGÜN DE SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU CESARETİ GÖSTERİYOR"

Fevzi El Cüneydi ise Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize davamıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz, kendisine ve Türk milletine dua ediyoruz. Siz bize destek verdiğiniz müddetçe ve Filistin'in yanında durduğunuz müddetçe biz Filistin'de ailelerimizle, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güçlü oluyoruz mücadelemizi azimli bir şekilde sürdürmeye devam edebiliriz. Sizin devamlı bir şekilde destek vermenizi rica ediyoruz. çünkü bu dava sadece Filistinlilerin davası değil, bu dava Türkiye'deki bütün kardeşlerimizin davasıdır. Sizin davanızdır. Ayrıca tüm İslam aleminin davasıdır. İnşallah zafere en yakın zamanda Filistin'de, Filistin'in özgür topraklarında kutlayacağız. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz ve Kudüs bir bütün olarak bizim başkentimizdir" şeklinde konuştu.

"Dün Sultan Abdülhamid Filistin davasına ve Filistin topraklara sahip çıktı bugün de Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu cesareti gösteriyor" diyen Cüneydi, "Bizim davamızı ve işgalci İsrail askerlerinin bize uyguladığı zulümü bütün dünyaya Recep Tayyip Erdoğan tanıtıyor. Bizim sesimizi yükseltiyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Erbaş, Filistinli Cüneydi'yi Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederek, "Bizim bayrağımız şehitlerimizi hatırlatıyor. Allah yolunda mücadele ederek can veren şehitlerimizin kanının üzerine yansımış ay ve yıldızı ifade ediyor" dedi.

Erbaş ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29-30 Ocak'ta İstanbul'da 20 ülkeden 70'e yakın ilim adamının, dini liderlerin katılacağı 'Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs' programına Cüneydi ve ailesini davet etti.

(Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan/İHA)