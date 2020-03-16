Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Cuma namazı ve cemaatle namaza ara verilmiştir"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Cuma namazı ve cemaatle namaza ara verilmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, "Yeni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

16.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:51
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, "Yeni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasına karar verilmiştir" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararlara ilişkin konuştu. İslam dininde salgın hastalık durumunda uygulanan yöntemlere ilişkin bilgiler veren Erbaş, "Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde, virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Peygamber efendimiz bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgelerden de ayrılmayın buyurarak karantina hastalığına dikkat çekmiş, bulaşıcı hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır. Doğal afet veya salgın sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına daire uygulamalarının varlığı da bilinmektedir. Asrı saadet ve Sahabe-i kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir" dedi.


"Cemaatle kılınan namazlara ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"


Cuma namazları ve cemaatle kılınan namazlara ara verilmesinin gerekli hale getirildiğini açıklayan Erbaş, "Yeni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasına karar verilmiştir. Milletimiz için, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanların bu virüsten bir an önce kurtulması içinde gerekli çalışmalar yapılmasında Rabbinden kolaylıklar niyaz ediyorum" diye konuştu.


"Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla giden umrecilerin hepsi döndü"


Umre ziyaretini tamamlayıp yurda dönen kişi sayına ilişkin konuşan Erbaş, "Korona virüs olan vatandaşımızın kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Sağlık bakanlığımız bu konuyu takip ediyor. Giriş tarihini ben bilemiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim umrecilerimizden hepsi geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gitmiş olanlar. 6 bin kişi civarındaydı bu rakam. Sağlık Bakanlığımızın verdiği kararla karantina uygulaması başladı. Sağlık Bakanımız defalarca açıkladı. Sadece umreden gelenler için değil, dünyanın dört bir yanından gelen tüm yolcular için evlerinde 14 gün kalmaları gerektiği ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği konusunda defalarca açıklamalar oldu. Bakanlığımız bunu en güzel şekille takip etti. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina kararı alınmış olundu. Bu uygulama devam etmektedir" diye konuştu.


"Camilerimizin görevlileri, cemaatle namaz kılmak isteyenlere karşı önlemleri alacak"


Suudi Arabistan'da 390 civarında umrecinin bugün döneceğini belirten Erbaş, dönen umrecilerin de karantinaya alınacağını bildirdi. Camilerde hijyen kuralların üst seviyede tutulduğuna dikkat çeken Erbaş, "Camilerimizin görevlileri, cemaatle namaz kılmak isteyenlere karşı önlemleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak . Dolayısıyla bir Müslüman kardeşimiz eğer caminin yakınındaysa, canı camiye gitmek istediyse ferdi olarak camiye gidip namazını kılabilir. Tüm cami ve mescitlerimiz hijyen noktasında elden geçirilip temizleniyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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