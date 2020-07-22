Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme yapıldığını belirterek, "Şu an rakam olarak bilmiyorum ama yani 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme yapıldığını belirterek, "Şu an rakam olarak bilmiyorum ama yani 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Tabii hemen iç avlu var. İç avluda da yine namaz kılanabilecek sosyal mesafeye uygun şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah." dedi.

Erbaş, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbaş, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ilk cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlatarak, bütün hazırların devam ettiğini söyledi.

Erbaş, "Halısı seriliyor. İçeride hem tadilat, diğer hazırlıklar devam ediyor. Arka bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarımızla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olur." şeklinde konuştu.

"Cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah"

Ali Erbaş, bir gazetecinin camide kaç kişinin ibadet edebileceğini sorması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii caminin içinde sosyal mesafeye uyarak, birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama yani 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Tabii hemen iç avlu var. İç avluda da yine namaz kılanabilecek sosyal mesafeye uygun şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah."

"Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor"

Duvarlarda bulunan mozaik, sembol, fresklerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine de Erbaş, şunları kaydetti:

"Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimler de şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanarak inşallah bu sistem de kuruluyor. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor."

Erbaş'a inceleme sırasında İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da eşlik etti.

Öte yandan, Fatih Belediyesi ekiplerince Ayasofya'nın avlu girişlerine bayrak direkleri yerleştirilerek Türk bayrakları göndere çekildi.

Ayrıca, Ayasofya Camisi'nin avlusunda Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA