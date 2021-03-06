Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Covid-19 testim pozitif çıktı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Covid-19 testim pozitif çıktı

06.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Covid-19 testim pozitif çıktı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur İnşallah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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