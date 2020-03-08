Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cinsiyet üzerinden ayrımcı tutum ve davranış İslam'a aykırıdır
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cinsiyet üzerinden ayrımcı tutum ve davranış İslam'a aykırıdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadının onurunu ve toplumsal konumunu hedef alan, onu cinsiyeti üzerinden ayrımcılığa tabi tutan her türlü düşünce ve davranış İslam’a aykırıdır” ifadelerini kullandı.

08.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cinsiyet üzerinden ayrımcı tutum ve davranış İslam'a aykırıdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kadının onurunu ve toplumsal konumunu hedef alan, onu cinsiyeti üzerinden ayrımcılığa tabi tutan her türlü düşünce ve davranış İslam'a aykırıdır" ifadelerini kullandı.


Erbaş mesajında, İslam dinine göre, insanlık paydasında buluşan kadın ve erkeğin dünyada bulunuş gayesinin, Allah'a itaat ve yaratılmışlara merhamet ile yeryüzünde iyiliğin egemen olması için gayret etmek olduğunu, kulluk sorumluluğu ve insanlık değeri açısından kadın ve erkek arasında hiçbir fark bulunmadığını belirterek, "Bu konuda rabbimizin belirlediği yegane değer ölçüsü, Allah'a saygıyla bağlanmak ve onun ölçülerine hakkıyla uymak anlamına gelen takvadır. Kadın ile erkek arasındaki biyolojik farklılığın ötekileştirmeye gerekçe kılınması ve toplumsal hayatta hak ihlallerine yol açması, vahyin, aklın ve vicdanın asla tasvip etmeyeceği bir durumdur" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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