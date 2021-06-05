Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çevreyi korumak en büyük sorumluluklardan biridir"

Sosyal medya hesaplarından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirttiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.