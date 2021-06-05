Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çevreyi korumak en büyük sorumluluklardan biridir"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çevreyi korumak en büyük sorumluluklardan biridir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Çevreyi korumak en büyük sorumluluklardan biridir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sosyal medya hesaplarından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirttiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında çevrenin Allah'ın insanlara verdiği bir emanet olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız çevre, Yüce Allah'ın bizlere emanetidir. Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil. Bizlere emanet edilen çevremizi korumak bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biridir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çevreyi korumak en büyük sorumluluklardan biridir" - Haberler
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