Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camiye gelirken maskelerimizi takalım"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camiye gelirken maskelerimizi takalım"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

24.05.2020 07:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:31

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camiye gelirken maskelerimizi takalım'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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