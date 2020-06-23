Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz.
23.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:26
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." - ANKARA
Kaynak: İHA