Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." - ANKARA Kaynak: İHA