Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
23.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:26

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." - ANKARA

Kaynak: İHA

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