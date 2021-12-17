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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Fatih Cami'nin açılışı için geldiği Artvin'de Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

ARTVİN (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Fatih Cami'nin açılışı için geldiği Artvin'de Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Valilik binası önünde düzenlenen karşılamanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak beraberindeki heyetle birlikte Valilik Makamına geçti.

Burada Vali Doruk ile bir süre sohbet eden Başkan Erbaş Vali Doruk'a çalışmalarında başarılar diledi. Vali Doruk, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, kendilerini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valilik ziyaretinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla'nın katılımı ile Artvin Şehir Merkezine bağlı Seyitler Köyü'nde yapımı tamamlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Fatih Cami'sini ibadet açtı. - ARTVİN

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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