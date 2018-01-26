Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çalık Camii'nde İncelemelerde Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2 gün önce Kilis'te Suriye'den atılan roketin düşmesi ile hasar gören tarihi Çalık Camii'nde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketle vurulan Çalık Camii'nde inceleme yaptı. 2 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade ederek, "500 yıllık bir camimizin kubbesinden giren bir roket camiyi bu hale getirmiş gördüğünüz gibi. Cenabı Hak milletimizi, vatanımızı, memleketimizi bu tür terör örgütlerinin faaliyetlerinden İnşallah en kısa zamanda kurtarsın" dedi.

Terörün hedef gözetmediğini dile getiren Erbaş, "Gördüğünüz gibi ne cami dinliyor, ne masum insanları dinliyor, nede çocuk dinliyor. Her yönüyle milletimizin birlikte topyekün karşı çıkmasını ve vatanımızın, milletimizin kurtuluşu için uzaklaştırmamız gereken örgütler olduğunun en büyük göstergesidir burası" şeklinde konuştu.

Roket düşmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğunu kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Bütün dünyanın terör örgütlerine karşı mücadele etmesini istiyoruz. Çünkü terör ne ırk gözetliyor, ne millet gözetliyor, ne masum insanları gözetliyor. Bugün terörle mücadele eden ülkelere bütün ülkelerin bütün devletlerin yardım etmesi lazım. Nerede bir terör faaliyeti varsa elbirliğiyle herkesin oraya destek olması lazım. Çünkü bugün size, yarın bir başkasını olabilir. Dolayısıyla insanlığın düşmanı bir terör, sadece bir milletin değil, sadece bir ülkenin değil. Öyle görünüyor ki, bizim vatanımız, ülkemiz şu anda hedef bizler de millet olarak terörle mücadele noktasında ve o terörün arkasındaki güçlerle mücadele noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz ruhunu daha çocuk yaştan itibaren bütün insanlarımızın kalplerine yerleştiriyoruz. Onun için bu millet seve seve şehit olmaya, koşarak gidiyoruz gazi olmaya, vatan için, ezanı için, ezanı, namusu için seve seve şehit olmayı, ta ezelden beri göstermiştir."

Saldırıda ağır hasar gören tarihi caminin yapımının Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde en kısa zamanda yapılacağını ifade eden Erbaş, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatına katılan askerlerin de en kısa zamanda başarıyla döneceklerini söyledi. - KİLİS