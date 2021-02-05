Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Melih Bulu Boğaziçi ile ilişkileri olan, alanında başarılı bir insan

Son dakika habere göre Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

"15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından, cananından geçtin, vatanını hainlere teslim etmedin"

BURSA - Gençliğin iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulucami'de verdiği hutbede, gençlere seslendi. Erbaş, "Ey genç, 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından, cananından geçtin, ama vatanını hainlere teslim etmedin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Ulucami'de cuma hutbesi okudu. Hutbede öğrencilere seslenen Erbaş, ""Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Sevgili Peygamber Efendimiz,'İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin' uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah'a kulluk şuuruyla yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır" dedi.

Gençlere, "Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın" diye seslenen Prof. Dr. Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesini, Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hz. Yusuf'un onurunu, Ashab-ı Kehf'in samimiyetini ve Hz. Muhammed Mustafa'nın hak davasını kuşandığı çağdasın. Hz. Asiye'nin imanını, Hz. Meryem'in ahlakını, Hz. Hatice'nin cesaretini, Hz. Aişe'nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın. Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resül-i Ekrem'in muştusuna nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından, cananından geçtin, ama vatanını hainlere teslim etmedin."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, irad ettiği cuma hutbesini şu tavsiyelerle tamamladı:

"Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim. Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen Ashab-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum: 'Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra sosyal mesafe kurallarına uygun camiyi dolduran vatandaşlara cuma namazını kıldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR